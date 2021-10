Décès de l’ex-président Roh Tae-woo

ⓒYONHAP News

Le 13e président de la République Roh Tae-woo s’est éteint mardi alors qu’il s’était totalement retiré de la vie publique il y a presque 20 ans.





Roh, qui fut le chef de l’Etat de 1988 à 1993, était très affaibli depuis de longues années. A 89 ans, il est mort des complications de plusieurs maladies dont il souffrait après son opération d’un cancer de la prostate en 2002. Né à Daegu dans le sud-est du pays en 1932, il a connu une carrière militaire de haut vol. Mais il a commis deux crimes majeurs. Etant le général de la 9e division à l’époque, il a organisé avec son ami Chun Doo-hwan le coup d’Etat du 12 décembre 1979 après l’assassinat du dictateur Park Chung-hee survenu le 26 octobre la même année. Il a secondé son compagnon d’armes Chun, devenu président, dans la répression sanglante du soulèvement de Gwangju pour la démocratisation en mai 1980. Sans oublier d’autres crimes telles que la corruption et l’utilisation de fonds politique illicite pendant son mandat présidentiel.





Toutefois, Roh Tae-woo a accompli quelques exploits. En 1987, il a été investi candidat du parti au pouvoir à l’élection présidentielle au scrutin indirect. Comme les manifestations citoyennes se multipliaient pour réclamer le suffrage universel direct, il a finalement fini par accepter cette demande dans une déclaration à la nation du 29 juin 1987. Six mois plus tard, il a remporté l’élection grâce à la division du camp de l’opposition. Ce scrutin fait date dans l’histoire politique du pays. Pendant son quinquennat, Roh a organisé avec succès les Jeux Olympiques d’été de 1988 à Séoul, ce qui lui a permis de mener activement une politique dite du Nord. Il a amené son pays à normaliser les relations avec l’Union soviétique (URSS) en 1990 et la Chine deux ans plus tard, sans oublier d’autres pays communistes en Europe. Il a obtenu aussi l’adhésion simultanée des deux Corées aux Nations unies en 1991.





Roh Tae-woo a dû payer pour ses fautes du passé. Jugé coupable de haute trahison et de corruption, il a été condamné à 17 ans de prison en avril 1997 avant de bénéficier d’une grâce présidentielle huit mois plus tard. Ainsi, le bilan de sa vie publique reste entre ombre et lumière.