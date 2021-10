Moon prononce son dernier discours de politique général au Parlement

ⓒYONHAP News

Le président de la République a affiché la ferme volonté de concentrer tous ses efforts pour combattre la crise et parvenir à la reprise de la vie quotidienne et à la relance de l’économie. Moon Jae-in a tenu ce propos lorsqu’il prononçait, lundi, son discours sur le budget 2022 et la politique générale à l’Assemblée nationale. Il a accompli cet exercice pour la dernière fois de son mandat, devenant ainsi le seul chef de l’Etat à avoir honoré en personne cette obligation en se rendant à la tribune de l’Hémicycle tous les ans.





Dans son discours, le locataire de la Maison bleue a martelé les mots « crise » 33 fois et « économie » 32 fois. En effet, sa présidence a été ponctuée de plusieurs crises. Lors de son investiture, le président Moon a dû gérer la situation critique de la péninsule coréenne où l’escalade des tensions faisait craindre le pire à cause du dossier nucléaire nord-coréen. Et il a réussi à la débloquer de sorte que Pyongyang accepte de tenir les sommets avec Séoul et ceux avec Washington. Même si le dialogue reste rompu depuis le dernier échec des négociations, la plus grande crise a pu être évitée. Ensuite, le Japon a imposé des mesures restrictives commerciales dans le cadre des contentieux historiques. Mais la Corée du Sud en a fait l’opportunité pour renforcer sa compétitivité et gagner en autonomie dans les activités dites « matériaux, composants et matériel ». Enfin, elle fait partie des pays qui ont su le mieux faire face à la crise du COVID-19. Moon a mené une politique expansionniste budgétaire notamment en adoptant six additifs. Ce qui a revitalisé en partie la consommation et les investissements.





Par contre, le locataire de la Cheongwadae a préféré ne pas aborder les sujets brûlants. Il n’a même pas évoqué le scandale de corruption autour du développement foncier du quartier Daejangdong, alors que certains soupçonnent Lee Jae-myung, le candidat du Minjoo, le parti au pouvoir, d’y être impliqué. Par ailleurs, il s’est contenté de présenter la flambée immobilière comme le plus grand souci de la population et un défi à relever, malgré l’échec cuisant de sa politique.





Le Minjoo a félicité le président d’avoir montré quel chemin à prendre pour que le pays puisse rebondir de nouveau. Par contre, le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), la première force de l’opposition, l’a vivement critiqué pour s’être livré à l’autocélébration. Le Parti de la justice, une petite formation progressiste, l’a accusé d’avoir ignoré les inégalités sociales dans son discours.