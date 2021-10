COVID-19 : la feuille de route pour un retour progressif à la vie normale

ⓒYONHAP News

Le compte à rebours est lancé pour mettre en pratique « With Corona » ou « Vivre avec le COVID-19 » dès le 1er novembre. En Corée du Sud, le taux de vaccination complète a dépassé le seuil de 70 % le 23 octobre dernier. Et les autorités sanitaires sud-coréennes ont dévoilé, lundi, les grandes lignes de leur feuille de route visant à réorienter leur dispositif sanitaire vers « la reprise de la vie normale d’avant la pandémie ». Elles devraient privilégier « la gestion des patients victimes de formes graves du COVID » au lieu de focaliser leurs efforts sur le freinage de l’épidémie.





Ce sera organisé en trois étapes à six semaines d’intervalle, chacune débutant le 1er novembre, le 13 décembre et le 24 janvier. Durant les deux dernières semaines de chaque étape, le gouvernement prévoit d’évaluer la situation globale avant de décider de passer à la vitesse supérieure ou non. Pour cela, il prendra en compte le taux de vaccination complète, le nombre de lits disponibles notamment en soins intensifs et en réanimation, le bilan hebdomadaire de cas graves et de décès, le taux de reproduction du coronavirus, entre autres.





La première étape consiste principalement à assouplir les restrictions imposées aux commerces, la deuxième à autoriser les événements de grande ampleur, et enfin la troisième à lever les contraintes sur les rassemblements privés.





Plus précisément, dès lundi prochain, le couvre-feu sera supprimé dans tous les établissements à l’exception de ceux de vie nocturne qui devront attendre la prochaine étape pour bénéficier du même principe. Les rassemblements privés seront autorisés jusqu’à dix personnes, vaccinées ou non, dans tout le pays. Le « pass sanitaire » sera introduit pour les établissements à haut risque de contamination, telles que les lieux de vie nocturne, les salles de sport. Autrement dit, seuls les citoyens ayant accompli leur schéma vaccinal et ceux qui ont été testés négatifs pourront les fréquenter. Les événements de grande ampleur pourront accueillir 100 personnes au maximum lorsqu’ils sont ouverts aussi aux personnes non vaccinées, sinon jusqu’à 499 personnes, et cette restriction sera levé lors de la deuxième étape. Dans les stades de sports, la jauge sera relevée à 50 % des places tandis que les spectateurs vaccinés pourront manger dans une zone réservée.





Au début du nouveau dispositif, le nombre de nouvelles contaminations risque de rebondir rapidement comme c’est le cas dans les autres pays qui ont déjà mis en place le retour à la vie normale. Le gouvernement appellera la population au respect des mesures indispensables telles que le port du masque à l’intérieur.