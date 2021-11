LABOUM sortira le 3 novembre son 3e mini-album

LABOUM publiera le 3 novembre son troisième mini-album « BLOSSOM », selon son agence Interpark Music Plus. Il s’agit d’une nouveauté publiée 11 mois après son dernier single « Cheese » sorti en décembre 2020.





Le groupe féminin qui célèbre ses sept ans d’existence a bénéficié cette année d’un énorme regain de popularité avec « Journey To Atlantis », publié en avril 2016. Ce succès tardif doit surtout à la magnifique reprise par MSG Wannabe, groupe formé à l’issue d’un projet lancé par l’émission de divertissement « Hang Out With You » diffusé le samedi sur la chaîne MBC.





Le retour de LABOUM est d’autant plus attendu qu’il s’agit du premier disque présenté depuis que le girls band s’est reconverti en quartette.