TWICE va publier le 12 novembre son 3e opus officiel

TWICE va dévoiler le 12 novembre son 3e opus officiel « Formula of Love : O+T=<3 », presque cinq mois après la sortie de son 10e EP « Taste of Love ». Les ONCE, la communauté de fans de TWICE, ont pu deviner le retour imminent de leurs idoles à travers le clip vidéo de « The Feels », premier single en anglais du groupe féminin.





A noter que ce titre sorti le 1er octobre dernier confirme la popularité grandissante du girls band du label JYP Entertainment. Il s’est hissé le lendemain de sa sortie à la première place de l’iTunes Song Chart dans 35 pays et à la troisième place aux Etats-Unis.





Dans le cadre de sa promotion aux USA, TWICE a donné une performance remarquable au « Tonight Show » de Jimmy Fallon de la chaîne NBC et au « GMA3 » de la chaîne ABC.