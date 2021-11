Le 2e album studio en anglais de Monsta X sera dévoilé le 10 décembre

ⓒ STARSHIP ENT

Monsta X est en pleine préparation pour faire son grand retour avec son 2e opus officiel en anglais, près de cinq mois après la publication de son 9e EP.





La prévente de ce nouvel album baptisé « the dreamining » a été lancée le 22 octobre. La date de sa sortie officielle est fixée au 10 décembre, selon son agence Starship Entertainment.





D’après la liste des morceaux mis en ligne sur les réseaux officiels du groupe, le prochain album contiendra dix morceaux dont « One day », « Tied to your body » et « Blame me ». Il s’agit donc du deuxième album visant le monde anglophone, après « All about luv », premier album studio en anglais sorti le 14 février 2020 pour les Etats-Unis.





Quant à son dernier disque en coréen, « One Of A Kind », dévoilé le 1er juin dernier, il s’est écoulé à plus de 200 000 exemplaires, soit un record absolu pour le boys band. Ce disque a d’ailleurs pris la tête du classement de la plupart des plateformes de musique en streaming en Corée du Sud et celui de l’iTunes Top Album Chart dans 19 pays.