La vente d’albums de k-pop explose malgré la crise du COVID-19

ⓒ JYP Entertainment

Alors que le secteur de la culture populaire est durement frappé par la crise liée à l’épidémie de COVID-19 qui se prolonge, celui de la k-pop est en pleine expansion.





Les quatre mastodontes de la k-pop, à savoir JYP, YG, SM et HYBE ont tous dépassé le seuil du million d’exemplaires vendus avec leurs groupes cette année.





Tout d’abord, Stray Kids de JYP Entertainment a vendu plus de 1,22 million de disques avec son 2e opus officiel « NOEAZY ». BTS et Seventeen de HYBE, EXO, Baek-hyun, NCT Dream et NCT 127 de SM Entertainment ainsi que Blackpink de YG Entertainment ont réalisé le même exploit.





Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Entre janvier et septembre 2021, la vente de disques des artistes de k-pop a dépassé 43 millions, plus que le résultat réalisé en 2020. Selon les experts, les Bangtan Boys y ont largement contribué. De plus, les fans qui souffrent de l’annulation des tournées et des concerts investissent davantage dans l’achat des albums de leurs idoles.





Enfin, tout cela est la preuve d’une communauté grandissante des adeptes de la k-pop à travers le monde. A ce rythme, le seuil des 60 millions d’albums vendus pourrait être atteint d’ici la fin de l’année.