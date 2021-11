Yun Yong-ah

ⓒ singagain_50 instagram

Date de naissance : le 13 novembre 1972

Début : 1990





Yun Young-ah est une chanteuse et actrice de comédie musicale qui a connu le succès dans les années 1990.





En 1990, alors lycéenne en terminale, Yun remporte un concours de chant pour adolescents organisé par la chaîne KBS. L’année suivante, elle connaît un grand succès avec « Mini-date », un single inclus dans son premier album intitulé « First ». Elle capte l’attention du public avec sa voix puissante et chaude et sa danse énergétique.





Pourtant, le succès n’est plus au rendez-vous pour ses albums suivants, dont « Out Door » sorti en 1993 et « A Sexy Glance » publié en 1995. Elle joue dans plusieurs comédies musicales jusqu’au début des années 2010. Mais ses apparitions publiques se font rares et elle tombe presque aux oubliettes.





En novembre 2020, Yun revient sur le devant de la scène en participant à « Sing Again », une émission de télé-crochet diffusée sur la chaîne JTBC, dans laquelle des chanteurs inconnus du grand public ou oubliés après un succès éphémère s’affrontent pour saisir une chance de relancer leur carrière. Elle a été éliminée au terme de trois tours. Néanmoins, elle est parvenue à séduire de nouveau le public. En mai 2021, elle a sorti un nouveau single intitulé « Baby Baby ».





Discographie

First (album, 1991)

Out Door (album, 1993)

A Single Glance (album, 1995)

Baby Baby (single, mai 2021)