Le Japon autorise le partage du taxi

Au Japon, le partage du taxi est autorisé dès aujourd’hui. Selon le ministère japonais des Transports, les habitants qui souhaitent regrouper les courses peuvent utiliser une application dédiée pour trouver leurs co-passagers. Ils peuvent choisir l’heure, le point de départ et la destination, et si un autre utilisateur consent au trajet et au partage des frais, alors la réservation est confirmée.





Pourtant, il restera toujours interdit pour les chauffeurs de prendre des clients supplémentaires pendant la course sans réservation préalable. Pour éviter la contamination au COVID-19, seulement deux personnes peuvent monter sur le siège arrière.





Le gouvernement nippon s’attend à ce que cette mesure permette de donner une bouffée d’oxygène au secteur qui souffre de la baisse des passagers.