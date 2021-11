En Indonésie, des cartons d’invitation à base de crottes d’éléphants

ⓒ Getty Images Bank

Saviez-vous qu’en Indonésie, on fabrique du papier avec des bouses d’éléphants ? D’après un récent reportage du quotidien sud-coréen Hankook Ilbo, Taman Safari, situé à Bogor dans la province de Java occidental, est un des trois lieux de production de ce papier bio autorisés en 2012 par le gouvernement.





Pour transformer les crottes d’éléphants en papier, il faut passer par 32 étapes. En résumé, on prélève des fibres de déjections animales et les mélangent avec la bouillie des vieux papiers.





45 éléphants de Sumatra qui résident dans cette réserve naturelle produisent chaque jour une tonne de crottes, dont seulement 50 kg sont utilisables. Avec ces derniers, on peut fabriquer 210 feuilles de papier mesurant 40 cm de large et 50 cm de long. Ces dernières ont divers usages, tels que des cartons d’invitation, des cahiers et des emballages.