« With », 4e mini-album de Nam Woo-hyun

Nam Woo-hyun a fait ses débuts en tant que membre d’Infinite qui a débuté en juin 2010 avec six garçons. Il est le premier groupe d’idoles formé par Woolim Entertainment qui comptait à l’époque de célèbres groupes de musiciens comme Epik High et Nell.

Trois membres, à commencer par le leader Kim Sung-kyu, ont lancé leur carrière solo tout en participant aux activités collectives d’Infinite. Nam Woo-hyun en fait partie.





Le vocaliste du boys band a sorti son 1er mini-album « Write… » en 2016, à savoir six ans après ses débuts. Son 2e EP intitulé « Second Write… » a été publié deux ans plus tard, soit en 2018.





Il est aujourd’hui de retour avec son 4e mini-album composé de six morceaux de styles variés. Ce disque publié après deux ans et cinq mois d’absence marque également le nouveau point de départ de l’artiste qui a terminé son service militaire en août dernier.