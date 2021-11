Yun Hee-jung organise un concert de gala avec sa fille

Date : le 4 novembre

Lieu : The Raum à Séoul





La vocaliste de jazz, Yun Hee-jung, montera sur scène pour un concert de gala qui se tiendra le 4 novembre au Raum, situé à Séoul.





Intitulé « The Autumn with Yun Hee-jung », ce spectacle sera d’autant plus spécial que sa propre fille Somerz, qui mène elle aussi une carrière de chanteuse, va partager la scène avec elle. Pour couronner le tout, la mère et la fille seront accompagnées du jazz band Choir tout au long du spectacle qui débutera à 19h30, après un dîner prévu à 18h30.





Pour rappel, Yun Hee-jung qui a débuté en 1971 est considérée comme l’une des meilleures artistes de jazz du pays du Matin clair. Quant à sa fille Somerz, de son vrai nom Kim Soo-yeon, elle a fait ses débuts en 2003 en tant que membre des Bubble Sisters. Elle est aujourd’hui très active sur les réseaux sociaux comme YouTube et TikTok.