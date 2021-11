THE GREATEST : Jung Dong-ha et So Hyang donnent un concert collectif

Date : le 11 novembre

Lieu : KBS Arena à Séoul





Deux artistes considérés comme faisant partie des meilleurs vocalistes monteront ensemble sur scène pour le plus grand bonheur des mélomanes.





Jung Dong-ha et So Hyang, qui mènent leur carrière musicale depuis 2005 et 1996, donneront un concert collectif de 100 minutes le 13 novembre au KBS Arena à Séoul.





Après la capitale sud-coréenne, ils poursuivront leur tournée nationale baptisée « THE GREATEST » à Ansan puis à Jinju d’ici la fin de l’année.