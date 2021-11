La pièce de théâtre « Deux nuits et trois jours avec maman » sera jouée, du 12 novembre au 28 décembre au Samsung Hall, situé dans l'enceinte de l’université Ewha à Séoul.





Cette pièce, qui traite de la relation à la fois tendre et compliquée entre mère et fille, a été créée en 2009. Depuis, elle a attiré au total plus de 800 000 spectateurs.





La fille, mariée, qui travaille à Séoul, rend visite à l’improviste à sa mère vivant seule à la campagne. Les deux femmes passent deux nuits et trois jours ensemble. Mais la fille tarde à avouer la raison de sa visite à sa mère.





L'actrice et comédienne Kang Bu-ja, âgée de 80 ans, qui a porté le rôle de la mère depuis la première représentation, sera de nouveau sur scène aux côtés de Yoon Yoo-sun et de Jang Ha-ran qui joueront en alternance le rôle de sa fille.





Date : du 12 novembre au 28 décembre 2021

Lieu : Samsung Hall de l’université Ewha à Seoul