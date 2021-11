La comédie musicale « Frankenstein » sera à l'affiche du Blue Square à Séoul, du 24 novembre 2021 au 20 février 2022.





Inspirée du roman de l'écrivaine anglaise Mary Shelley, publié en 1818, cette création originale sud-coréenne mise en scène par Wang Yong-beom a été représentée pour la première fois en 2014 et reprise avec succès plusieurs fois depuis.





Durant les guerres napoléoniennes, le docteur Victor Frankenstein, épaulé par son protégé Henry Dupré, mène un projet qui consiste à créer un être humain immortel à partir de morceaux de cadavres. Il parvient à donner la vie à une créature, mais celle-ci s'échappe de son laboratoire. Trois ans plus tard, cette créature, devenue un monstre, réapparait devant le docteur qui s'apprête à épouser sa fiancée Julia.





Cette pièce réunit plusieurs des comédiens les plus en vue en Corée du Sud comme Min Woo-hyuk, Jeon Dong-seok et Kyuhyun qui joueront le rôle-titre et Park Eun-tae, Kai et Jung Taek-woon qui incarneront Henry Dupré.





Date : du 24 novembre 2021 au 20 février 2022

Lieu : Blue Square à Séoul