Plats d’automne de Gombaeryeong

A 1 160 m d’altitude sur le mont Jeombong, en face du célèbre mont Seorak dans la province de Gangwon, on peut observer un col qui ressemble à un ours allongé le ventre vers le haut. Gombaeryeong est une magnifique forêt qui abrite diverses fleurs et herbes sauvages du printemps à l’automne.

Cette semaine, « Saveur du terroir » vous invite à découvrir différents plats de Gombaeryeong préparés avec les aliments naturels saisonniers.





M. Ji s’est installé à Gangseonmaeul, le village qui se trouve à la plus haute altitude des zones habitées, il y a 23 ans. Il a construit une petite maison sympa au pied du mont et près d’un cours d’eau quand son fils est né. Celui-ci qui est actuellement en ville pour faire ses études vient lui rendre visite aujourd’hui. Et donc pour cette occasion, Monsieur Ji va lui préparer divers plats qui lui manquent beaucoup loin de chez lui.

Tout d’abord, avec les pignons frais tombés dans la cour, il va préparer une soupe « jatjuk ». La préparation est toute simple. On fait cuire d’abord du riz et y ajoute les pignons broyés quand le riz est suffisamment cuit. Avec les angéliques « danggui » qui poussent ici et là, on prépare le plat appelé « sujebi ». On extrait le jus de cette plante herbacée vivace puis on le mélange à une pâte de poudre de blé. Dans un bouillon infusé d’anchois séchés, on trempe différents légumes dont de la courgette, de la carotte et de l’oignon et des morceaux de pâte sujebi déchirée à la main. Le danggui permet non seulement d’améliorer le parfum mais également d’aider à une meilleure digestion. Le merlan séché depuis l’hiver précédent devient aussi un délice en cette saison. On fait griller légèrement le poisson séché sur des braises. Vu le poisson dont la chair est bien douce et la saveur appétissante, on n’a pas besoin d’ajouter d’autres condiments.





M. Jo et Mme Heo est un couple octogénaire qui vit d’une manière traditionnelle dans le Gombaeryeong. Ils font sécher des angéliques récoltées et cultivent des pommes de terre et des navets.

Avec les angéliques bien séchées grâce aux conditions naturelles favorables telles que le vent, le soleil et la température mais aussi la richesse de ses éléments médicinaux, on prépare le « dangguibaeksuk ». On fait tremper une racine de danggui bien séché et un poulet entier dans de l’eau puis on fait cuire le tout. Cela devient un plat bien fortifiant rempli de divers éléments nutritifs comme des vitamines B et E et du magnésium. Le « godeungeomutguk » est un plat de souvenir des anciens temps difficiles. Quand les gens allaient au marché pour vendre leurs récoltes, ils n’oubliaient pas d’acheter des maquereaux pour les enfants qui les attendaient. On cuit le poisson et un navet coupé en petits morceaux et on assaisonne le tout de manière pimentée avec du piment rouge en poudre. Ce plat liquide était un plat efficace pour assouvir la faim de toute la famille. Les différentes herbes sauvages assaisonnées de manière aigre et salée deviennent également des plats d’accompagnement redonnant l’appétit.





M. et Mme Park est un couple sexagénaire. Ils se sont rencontrés dans le Gombaeryeong. Ils ont vécu longtemps en ville avant de revenir dans leur village natal il y a trois ans. Le jour du « Gimjang », le fameux rituel de la préparation de kimchi, toute la famille se rassemble. A cette occasion, Mme Park prépare divers plats régionaux notamment pour ses beaux-fils. Tout d’abord avec des pommes de terre, une des principales spécialités de la province, elle prépare le « gamjaongsimi ». On mélange des pommes de terre broyées et de la fécule puis on fait des petites boulettes que l’on fait cuire dans un bouillon. Il s’agit d’un plat qui permet d’apprécier la saveur originale de la patate locale. Avec la fécule des pommes de terre gelées et fermentées, on prépare une pâte pour en faire des « gamjatteok ». On les farcit avec des haricots et on les cuit à la vapeur. On peut les consommer tel quel, mais si on les fait griller sur des braises, cela devient un amuse-gueule succulent avec une texture différente.





Si vous êtes ou venez au pays du Matin clair, que diriez-vous de visiter Gombaeryeong, cette belle zone montagneuse désignée comme réserve de biosphères de l’UNESCO depuis 2016 ?