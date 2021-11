Awasoft, développeur de solutions de surveillance des installations publiques

ⓒ AWASOFT

La société sud-coréenne Awasoft vu le jour en août 2003 avec pour objectif la gestion des routes, des autoroutes privées et des installations électriques. Depuis, Awasoft a construit un système de gestion des catastrophes et un de surveillance à distance des tunnels. La société a aussi étendu ses activités au domaine de l’Internet des objets (IdO), ainsi qu’à la maintenance mobile liée à la Korea Express Corporation. Elle produit également son propre équipement de surveillance des tunnels et un équipement de passerelle basé sur l’IdO, qui peut être utilisé pour la surveillance et la gestion des installations.





Car les méthodes d’inspection, qui reposent sur des travailleurs humains, sont quelques fois sujettes à des accidents de sécurité. Il y a aussi la pénurie de main-d’œuvre qui est un autre problème. Mais pour pallier ces limites, Awasoft a développé un équipement mobile capable de prendre des photos de tunnels et d’analyser les résultats. Techniquement, un scanner prenant des photos des murs et des plafonds de tunnel est monté sur un véhicule. Ensuite quand le véhicule roule à l’intérieur du tunnel à 50 km/h, l’Intelligence artificielle (IA) basée sur l’apprentissage en profondeur analyse les images pour détecter toute fissure ou défaut. Par rapport aux méthodes existantes, cette solution est moins chronophage tout en étant plus précise. Elle est également plus rentable, car elle ne requiert pas beaucoup de personnel humain.