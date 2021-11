L’économie de champ pluvial

ⓒ Getty Images Bank

Une économie de champ pluvial de l’anglais « rain-fed field economy » fait référence à une économie qui repose uniquement sur un secteur particulier. A l’image d’une rizière pluviale qui dépend uniquement des précipitations pour son eau, car elle n’a pas d’installations pour utiliser les eaux souterraines ou pour puiser de l’eau d’un réservoir ou d’une rivière.





Cela ne devrait pas lui être un problème si la bonne quantité de pluie tombe aux bons moments. Mais cette situation est quasi impossible. Et si une rizière pluviale ne reçoit pas assez d’eau pendant la saison de plantation du riz, le riz sera planté plus tard que d’habitude. Ce qui le rendra plus vulnérable à la sécheresse et il sera difficile d’espérer obtenir une bonne récolte. Ainsi pour une utilisation plus efficace des champs pluviaux, est-il nécessaire de trouver un moyen d’irriguer les rizières quand il le faut ou les utiliser à d’autres fins.





Le Venezuela est souvent cité comme un exemple d’économie de champ alimentée par les pluies. Le pays sud-américain est connu pour dépendre des exportations de pétrole pour la plupart de ses finances publiques. Mais en raison de sa dépendance extrême à l’égard de cette industrie des matières premières, le pays est en proie à de nombreux problèmes, notamment une inflation galopante, des inégalités de richesse et de fortes tensions sociales.