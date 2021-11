Rythme record de la progression du volume commercial annuel sud-coréen

ⓒ YONHAP News

Le volume commercial annuel de la Corée du Sud a dépassé les 1 000 milliards de dollars le plus rapidement de son histoire. Pour avoir un ordre d’idée, 1 000 milliards de dollars, c’est environ 50 millions de voitures vendues. Considérant que le nombre de voitures immatriculées dans le pays s’élève à 24,7 millions, les exportations de toutes ces voitures et les importations du même nombre de voitures équivaudraient à ce chiffre de 1 000 milliards de dollars.





Depuis novembre de l’année dernière, les exportations sud-coréennes ont connu une croissance continue pendant 11 mois de suite. Mais contrairement à 2018, quand les expéditions sortantes ont atteint un niveau record grâce au boom des semi-conducteurs, cette fois-ci d’autres secteurs, notamment la construction navale, les smartphones et les automobiles, se sont aussi plutôt bien comportées en 2021. En particulier, l’industrie navale, qui stagnait depuis plusieurs années, a commencé à montrer des signes nets de reprise. Mais on peut aussi mentionner la croissance rapide de nouveaux articles d’exportation, comme les produits alimentaires et cosmétiques.