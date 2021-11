Shim Cheong, la fille dévouée

ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Il y a très, très longtemps, dans un beau village coréen du nom de Dohwa…

« Père, faites attention. Il y a un ruisseau devant vous. »

« D’accord. Tiens fermement le bout de ma canne. »

Shim Cheong, âgée de sept ans, aida ainsi son père Shim Hak-gyu, aveugle de nature. Après le décès de sa femme peu de temps après la naissance de Cheong, Hak-gyu avait dû mendier du lait maternel afin de nourrir son bébé. Grâce à ses soins dévoués, la petite grandit en bonne santé. Le temps passait et Cheong venait de fêter ses 17 ans.





Hak-gyu attendait impatiemment sa fille qui était allée rendre visite à dame Jang du village voisin.

Il prit sa canne et se mit à marcher à tâtons. Il tâtonna le pont en pierre avec sa canne pour traverser le ruisseau. Hélas ! Il glissa et tomba dans l’eau. Heureusement, un moine bouddhiste qui passait par là entendit l’appel à l’aide et lui prêta la main.

Le moine dit que Bouddha lui rendrait la vue en échange de 300 sacs de riz. Tenté par cette possibilité, Hak-gyu promit impulsivement de faire l’offrande.





Hak-gyu raconta à sa fille ce que le moine lui avait dit.

« Ne vous inquiétez pas. Je trouverai un moyen. »

Or, Cheong ne savait pas non plus ce qu’elle devrait faire pour se procurer cette offrande. Un jour, une voisine lui dit que les marins recherchaient un sacrifice vivant et qu’ils donneraient autant d’argent qu’il le souhaitait s’il y aurait un volontaire. Le lendemain, la jeune fille alla les voir.





Cheong laissa derrière elle son père en pleurs pour monter à bord du bateau.

« Non ! Cheong, reviens ! Je ne veux pas retrouver la vue. Cheong, ma fille ! »

Le navire s’arrêta au milieu de l’océan. La pauvre fille se couvrit le visage avec sa jupe et se jeta dans les eaux.





Lorsque Cheong reprit conscience, elle se retrouva devant un paysage magnifique. Le Roi-Dragon, ému par le dévouement de la jeune fille pour son père, l’avait amenée dans son palais sous les mers pour lui donner une seconde vie. Il la mit dans une grosse fleur de lotus, que les gens de la mer trouvèrent flottant à l’endroit exact où elle avait été jetée.

Le chef de l’équipage ramena la belle fleur pour l’offrir au jeune empereur, qui tomba immédiatement sous le charme de notre héroïne et finit par l’épouser. Cheong, maintenant impératrice, était toujours inquiète pour son père.

Alors, qu’est-il advenu de Hak-gyu ? S’il était devenu à l’aise financièrement grâce à l’argent et à la nourriture fournis par les commerçants, il n’avait malheureusement pas retrouvé la vue. La mère de Bbaengdeok séduisit Hak-gyu pour qu’il se remarie avec elle, mais cette femme méchante vola tout son argent et l’abandonna. Il se retrouva sans le sou et fut contraint de mendier de la nourriture auprès de ses voisins.





Cheong organisa un banquet pour les aveugles du pays afin de retrouver son père. Les non-voyants vinrent des quatre coins du pays pour profiter du banquet. L’impératrice cherchait son père parmi l’assemblée lorsqu’elle repéra un visage familier.

« Père, père ! C’est moi ! Cheong ! »

« Cheong ? Es-tu vraiment ma fille, Cheong ? »

Le père et la fille furent enfin réunis. Ils vécurent heureux ensemble au palais impérial.