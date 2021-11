La situation économique de la Corée du Nord

ⓒ YONHAP News

Selon un rapport de l'Agence coréenne pour la promotion du commerce extérieur et des investissements (Kotra), la Corée du Nord a déployé des efforts considérables pour résoudre sa pénurie alimentaire, mais elle doit faire face à une flambée des prix des céréales. Le riz et le maïs, en particulier, ont vu leurs prix multipliés respectivement par 1,7 et 2,4 par rapport au début de l'année.





« Le pays est confronté à une grave pénurie alimentaire. Évoquant le sujet pour la première fois en juin, Kim Jong-un a reconnu que la situation devenait très préoccupante et a émis un ordre spécial pour améliorer les moyens de subsistance de la population. Les conditions météorologiques ont en outre été désastreuses », explique Cho Han-bum, chercheur à l'Institut pour l'éducation sur la réunification.





La Corée du Nord souffre aussi d’une grave pénurie de biens, notamment de produits de première nécessité, en raison des contrôles prolongés aux frontières. Selon certaines informations, le pays serait à court de papier et d'encre importés et, faute de pouvoir imprimer de l'argent, émettrait une monnaie de nécessité avec du papier fabriqué au sein de ses frontières.