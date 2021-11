Les routes en Corée du Nord

ⓒ KBS

Les chemins de fer constituent la majeure partie du réseau de circulation nord-coréen, les routes étant reléguées à un rôle secondaire. Selon l'Institut des statistiques de Corée (Kostat), ces dernières avaient une longueur de 26 180 km en 2019, soit environ 23 % des 111 314 km de voies de communication terrestre de la Corée du Sud.





« Ce n’est qu’en 1988 que la Corée du Nord a dévoilé pour la première fois la longueur totale de son réseau routier, à savoir 75 500 km. Selon les normes sud-coréennes toutefois, seuls 25 000 à 30 000 km peuvent être qualifiés de routes. La plus grande portion de son réseau routier est constituée de voies ne faisant parfois pas plus de trois mètres de large, rendant impossible le croisement de deux véhicules », explique Ahn Byung-min, président de l'Institut de coopération économique de Corée.





Il y a six grands axes routiers ou autoroutes en Corée du Nord. Leur longueur totale est de 660 km, ce qui représente environ 14% des routes nationales de la Corée du Sud. Celle qui relie Pyongyang à Wonsan, et qui fut achevée en 1978, est la première autoroute construite au nord du 38e parallèle. Longue de 196 km, elle est dotée de quatre voies. D'autres autoroutes ont été inaugurées depuis, notamment celles menant à Pyongyang depuis les villes de Kangdong, Gaeseong et Hyangsan, ou encore entre Wonsan et le mont Geumgang.