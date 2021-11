Sur le chemin de l’aéroport (10) 엊그제 같은데

Dialogue

할머니: 이젠 여기 사람 다 됐네.

여기 처음 왔을 때가 엊그제 같은데. 아이고.

Vieille dame :A présent, vous êtes comme quelqu’un d’ici.

J’ai l’impression que vous êtes arrivé hier. Ah…





도우: 안녕하셨어요?

Doo-woo :Vous allez bien ?





할머니: 응.

Vieille dame :Oui.





L’expression de la semaine

엊그제 같은데 : J’ai l’impression que c’était hier.





엊그제 : nom qui signifie « il y a tout juste quelques jours »

엊 désigne 어제, « hier », et 그제, « avant-hier ». Le synonyme de 엊그제 est 엊그저께. Sa forme complète est 어제그저께. Ce terme ne signifie pas « il y a exactement trois jours ou quatre jours », mais plutôt, « il y a tout juste quelques jours ».





Cette expression est utilisée pour exprimer que beaucoup de temps a déjà passé depuis qu’une chose ou une situation s’est produite, alors qu’on a l’impression que ça s’est passé il y a très peu de temps. Nous avons donc traduit cette expression par « J’ai l’impression que c’était hier ».





Elle s’emploie le plus souvent avec une proposition à la forme du passé qui la précède, comme « -했을 때가 엊그제 같은데 » ou « -은 것이 엊그제 같은데 ». Et elle est utilisée plutôt pour ce qui s’est passé il y a assez longtemps que pour ce qui s’est passé récemment.





Exemples

① 가: 벌써 졸업할 때가 됐구나.

나: 그러게. 입학한 것이 엊그제 같은데.

A : C’est déjà le moment de quitter l’école.

B : C’est clair. J’ai l’impression d’y être entré hier.





② 가: 내일 우리 아이 돌이야.

나: 그렇구나. 태어난 게 엊그제 같은데 말이야.

A : Demain, c’est le premier anniversaire de mon enfant.

B : C’est vrai ? J’ai l’impression qu’il est né hier.





Consultante : Park, Ji-young (professeur retraitée du LEI, Université Nationale de Séoul)









Mots et expressions à retenir

이젠 : forme contractée de 이제는 qui signifie « à présent » ou « maintenant »

여기 사람 : « quelqu’un d’ici ».

▶ 여기, c’est « ici » et 사람 « personne ».

다 : « complètement » ou « presque » selon les cas

되다 : « devenir »

▶ Sa forme au passé est 됐다. 됐네 est la combinaison de 됐다 avec -네, la terminaison finale non honorifique qui est employée pour exprimer une exclamation.

처음 : « pour la première fois »

오다 : « venir »

▶ Sa forme au passé est 왔다.

때 : « moment »

▶ 왔을 때 signifie « le moment où vous êtes venu ».

« 안녕하셨어요 ? » : forme au passé de « 안녕하세요 ? »

▶ Les deux expressions se traduisent par « Vous allez bien ? ». Plus précisément, si on utilise la première, c’est pour demander à son interlocuteur s’il allait bien pendant qu’on ne s’est pas vus.

응 : « oui » en non honorifique

▶ En honorifique, c’est « 네 ».





※ Comment construire des phrases en coréen ?





1. Les phrases simples, composées d’un sujet et d’un verbe

Ex) « L’enfant dort ».

L’« enfant », c’est 아이 et « dormir » 자다. Comme 아이 est le sujet de la phrase, on y ajoute la particule de sujet 가. Cela donne 아이가. Ensuite, si on conjugue le verbe 자다 au présent honorifique, c’est « 자요 ». Alors, ça fait « 아이가 자요 ».





Si on veut y ajouter un complément de lieu comme « dans la chambre », on le place généralement entre le sujet et le verbe. La « chambre », c’est 방. Pour dire « dans la chambre », on y ajoute la particule de lieu 에, ce qui fait 방에. Ainsi, « L’enfant dort dans la chambre » se dit en coréen « 아이가 방에서 자요 ».





2. Les phrases avec un complément d’objet direct

Ex) « L’enfant boit du lait. »

« Boire », c’est 마시다. Sa forme au présent honorifique est 마셔요. Le « lait », c’est 우유. Comme 우유 est l’objet direct, on met la particule d’objet direct 를 à 우유. Ça donne 우유를. Or, en général, l’ordre des éléments dans une phrase est : le sujet, les compléments et le verbe. Donc, « L’enfant boit du lait » se dit « 아이가 우유를 마셔요 ».





3. Les phrases avec un complément d’objet indirect

Ex) « L’enfant parle à sa maman. »

L’objet indirect de cette phrase est « maman ». La particule d’objet indirect comme « à » en français est « 한테 ». Et « parler », c’est « 이야기하다 ». Sa forme au présent honorifique est « 이야기해요 ». Alors, tous ensemble, ça donne « 아이가 엄마한테 이야기해요 ».





4. Les phrases qui ont à la fois un complément d’objet direct et un complément d’objet indirect

Ex) « La maman donne du lait à son enfant. »

Pour le sujet « maman », « 엄마 », on ajoute la particule de sujet 가 à la fin. Et le verbe « donner », c’est « 주다 ». Sa forme au présent honorifique est « 줘요 ». Le « lait », « 우유 », est l’objet direct de cette phrase. Alors, on utilise « 를 » comme particule. Ça donne « 우유를 ». Et l’objet indirect est « enfant », « 아이 ». Donc, on met la particule « 한테 » à la fin de ce mot, comme « 아이한테 ».





Pour placer tous ces éléments dans l’ordre, on prend d’abord le sujet « 엄마가 », ensuite l’objet indirect « 아이한테 », puis l’objet direct « 우유를 », et enfin le verbe « 줘요 ». Tout ça, ça fait « 엄마가 아이한테 우유를 줘요 ». C’est l’ordre général, mais il est possible de changer les mots de place, parce que les particules permettent de discerner le rôle de chaque mot. Pourtant, avec un changement de place, la phrase peut parfois avoir une nuance différente.