Mon premier est un vieux hangar de machines agricoles retapé. Mon second est ambulant et parcourt la ville de Séoul. Mon tout est en rapport avec la préservation, la consommation locale et la qualité assurée. Vous l'aurez compris, aujourd’hui, les marchés de producteurs sont à l'honneur !





ⓒ Elody Stanislas

A 200m du marché de Daeryong, sur l’île de Ganghwa, un bâtiment qui servait autrefois à stocker des machines agricoles a été entièrement réaménagé afin de devenir une halle de producteurs. L’initiative va aux propriétaires du thé au lait de Gyodong, également à l’origine de la grande marque de chips à succès sur cette île. Associé à ses frères, ils ont décidé de créer un lieu où les petits producteurs de la région peuvent se réunir pour vendre leurs produits. Petite particularité, quand il y a très peu de monde, vous ne trouverez personne derrière les étalages, le marché fonctionne alors en libre-service. Le chiffre des commerçants repose alors sur l’honnêteté des clients.





ⓒ Elody Stanislas

« Marché Friends » est un marché à la mode. Il surfe sur la toile pour faire fonctionner ses différents réseaux et suivre les tendances appréciées des jeunes. C'est notamment grâce à Instagram qu'il informe ses clients des prochains lieux de vente mais également des produits qui seront à disposition. Il fonctionne en partenariat avec les petits producteurs mais aussi divers artisans et certains restaurateurs. Certains produits sont plus difficilement accessibles que d'autres et bien sûr ils sont tous de saison.





ⓒ www.instagram.com/marchefriends

On remarque en ce moment en Corée du Sud un petit boom des marchés de producteurs. Il y a une prise de conscience de la population sur la manière de consommer les produits. Une raison pour laquelle le marché du bio est aussi en expansion permanente.