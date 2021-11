Cette semaine, on vous emmène découvrir la randonnée en Corée du Sud. Après ce numéro, vous saurez où vous rendre, avec qui, et quoi faire pour entretenir votre santé.





ⓒ Getty Images Bank

En Corée du Sud, les forêts planes sont rares, car le territoire est composé d’à peu près 80 % de zones montagneuses boisées. Avec cette topographie en relief, il est bien naturel de se rendre à la montagne pour faire l’expérience de la nature.





ⓒ Getty Images Bank

Personne ne peut résister à l’appel de la montagne. C’est là que les Coréens enterrent leurs ancêtres, c’est aussi de là que viennent tous leurs mythes et légendes. Les montagnes leur ont apporté beaucoup : pierres et bois pour construire, rivière, végétation et animaux pour se nourrir, et tellement de beauté et de mystère pour se lier les uns aux autres.





ⓒ Getty Images Bank

Ecoutez ou réécoutez cette émission pour retrouver les recommandations de nos intervenants et leur relation à la montagne.