L’envolée des prix ressentie par les consommateurs

L’indice des prix à la consommation, calculé sur une base 100 en 2015, s’est établi à 108,97 points en octobre, soit une hausse de 3,2 % en glissement annuel. Cette nouvelle provient des données publiées mardi par l’Institut national des statistiques (Kostat). Il s’agit de la plus forte augmentation en neuf ans et neuf mois.





Les biens ont contribué à cette hausse pour 1,45 point de pourcentage, et les services pour 1,73 point. Parmi les biens, les produits pétroliers tels que l’essence, le gazole et le gaz de pétrole liquéfié (GPL) pour voitures ont enregistré le plus grand rebond des prix avec 27,3 %, soit un niveau jamais atteint depuis août 2008 (27,8 %), à cause de la flambée des cours mondiaux du pétrole. Parmi les services, ceux destinés aux particuliers comme la restauration ont tiré vers le haut les prix. Cela signifierait que les consommateurs ont retrouvé le moral grâce à un taux de vaccination anti-COVID très élevé.





Or, la hausse des prix est plus importante selon le ressenti des consommateurs. Les prix n’ont certes progressé que de 0,2 % pour l’ensemble des produits agricoles, halieutiques et d’élevage, mais ils ont augmenté sensiblement pour les articles qui occupent une large partie des dépenses de la population : le porc a vu ses prix grimper de 12,2 %, les œufs de 33,4 % et l’ail de 13,1 %. S’y ajoutent l’essence et le gazole dont les prix ont bondi respectivement de 26,5 % et 30,7 %. Sans oublier le tarif de l’électricité et le montant de location sur dépôt, dit « jeonse », qui ont augmenté, chacun, de 2 % et de 2,5 %. Les prix des produits de première nécessité ont gagné 4,6 %. Cette situation inflationniste risque de peser sur la vie des citoyens qui devraient dépenser de plus en plus en sortant davantage avec « le retour progressif à la vie normale » lancé dès cette semaine.





A ce rythme, le taux annuel d’augmentation des prix a de fortes chances de dépasser le seuil des 2 % que le gouvernement s’était fixé pour l’objectif dans sa gestion économique. Il faudra prendre aussi en compte les tensions inflationnistes mondiales. L’exécutif a donc décidé d’abord de geler les prix des services publics jusqu’à la fin de cette année et de baisser provisoirement les taxes sur le carburant de 20 % afin de soulager les consommateurs. De son côté, la Banque de Corée (BOK) envisage de relever le taux directeur.