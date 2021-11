Séoul et le CCG reprendront leurs pourparlers pour un accord de libre-échange

ⓒYONHAP News

La Corée du Sud et les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) pourront relancer leurs négociations visant à conclure un accord de libre-échange (ALE). Le ministre délégué au Commerce extérieur Yeo Han-koo, en déplacement à Riyad, a rencontré mercredi le secrétaire général de l’organisation, Nayef Falah M. Al-Hajraf, et ils ont publié une déclaration conjointe en ce sens.





Pour rappel, les deux parties s’étaient mises d’accord en 2007 pour engager les négociations sur l’ALE, et leurs délégations se sont retrouvées à trois reprises entre 2008 et 2009. Mais le CCG a suspendu unilatéralement ce processus en janvier 2010.





Le Conseil de coopération du Golfe (CCG) est une organisation régionale regroupant six pays monarchiques, arabophones, islamiques et producteurs du pétrole du golfe persique, à savoir l’Arabie saoudite, le Koweït, les Emirats arabes unis, le Qatar, Oman et Bahreïn. Il a été créé en mai 1981 en pleine crise géopolitique suite à la révolution iranienne de 1979, à l’invasion de l’Afghanistan par la Russie, et à la guerre entre l’Irak et l’Iran en 1980. Il avait pour objectif de garantir globalement la sécurité régionale en renforçant la coopération aux niveaux politique, économique et militaire. Le CCG a éliminé les barrières douanières en 1983, a instauré un marché unique en 2008 et a conclu l’union douanière en 2015. Aujourd’hui, il garantit la liberté de circulation des citoyens et des capitaux intra-zones. Et il poursuit ses préparatifs visant à réaliser une intégration économique complète.





Dans les six nations membres, riches en pétrole, le revenu moyen par habitant dépasse les 40 000 dollars. Et l’Arabie saoudite est le premier partenaire commercial au Moyen-Orient et le plus grand fournisseur de pétrole pour la Corée du Sud. Les cinq autres pays occupent aussi une place importante pour Séoul concernant les projets de BTP, les importations d’or noir, les exportations de produits, et les investissements. Vis-à-vis du CCG, la Corée du Sud est relativement désavantagée par l’absence d’un ALE. Une fois celui-ci conclu, Séoul pourra élargir les échanges commerciaux et les investissements qui ont totalisé respectivement 46,6 milliards et 16,5 milliards de dollars en 2020.





Par ailleurs, le pays du Matin clair est considéré comme le partenaire idéal par les membres du CCG qui accélèrent leur transition vers une économie moins dépendante du pétrole, la neutralité carbone ainsi que la lutte contre le changement climatique.