ⓒYONHAP News

Le sommet de la 26e conférence des Nations unies sur le climat (COP26) s’est ouvert lundi à Glasgow, au Royaume-Uni. Il se déroulera jusqu’au 12 novembre.





A ce rendez-vous, 105 pays représentant 85 % des forêts de la planète, y compris la Corée du Sud, se sont engagés à interrompre puis à inverser la déforestation et la dégradation des terres d’ici 2030. Cette déclaration qui concerne 33,6 millions de km2 de forêts est le résultat le plus tangible de la COP26. Elle propose de soutenir différentes initiatives telles que les projets de protection des forêts avec la participation des populations autochtones et le développement de techniques pour l’agriculture durable. Concrètement, 12 nations avancées, dont le Royaume-Uni, apporteront 1,2 milliard de dollars sur la période 2021-2025, et ce fonds public servira, entre autres, à restaurer les sols dégradés et lutter contre les incendies dans les pays émergents. Par ailleurs, une trentaine de sociétés d’investissement privées, comme Aviva et Axa, ont promis d’investir 7,23 milliards de dollars dans la protection des forêts. Ces entreprises représentant plus de 8 700 milliards de dollars d’actifs mondiaux se sont aussi engagées à lutter contre la déforestation provoquée par l’élevage intensif de bovins et la production de soja, l’huile de palme et la pulpe de papier.





En outre, 105 Etats ont proclamé le lancement d’un pacte mondial sur le méthane. Celui-ci prévoit de réduire les émissions mondiales de ce gaz à effet de serre d’au moins 30 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2020.





Cette conférence a eu lieu un an plus tard que prévu à cause de la crise du COVID-19. C’est la première réunion organisée depuis que les signataires de « l’accord de Paris » conclu en 2015 sont convenus d’évaluer tous les cinq ans leurs contributions déterminées au niveau national (CDN). Elle était censée s’imposer comme un tournant pour atteindre l’objectif de limiter le réchauffement mondial à 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels. Or, il y a eu un grand bémol. La Chine, l’Inde et la Russie étaient aux abonnés absents de la COP26, alors qu’elles occupent respectivement la 1ère, 3e et 4e place dans les émissions de gaz à effet de serre. Il en va de même pour le méthane.





Quant au pays du Matin clair, il a promis de redoubler d’efforts. Le président Moon Jae-in a déclaré, lundi à la tribune de la COP26, que son pays avait revu ses contributions (CDN) à l’horizon 2030 de sorte à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % par rapport au niveau de 2018. Et il a posté, le lendemain, un message sur les réseaux sociaux. Il y a souligné que la Corée du Sud, le seul pays autrefois en développement et désormais promu au rang de nation avancée, devrait être en première ligne dans cette initiative de lutter contre le changement climatique.