Les concerts de k-pop reprennent

ⓒ Big Hit Music

Les concerts de k-pop suspendus ou annulés suite à la pandémie de COVID-19 reprennent de plus belle ! Avec la campagne With Corona ou Vivre avec le COVID-19, les artistes commencent enfin à retrouver le public non seulement en Corée du Sud mais aussi à l’étranger.





Tout d’abord, BTS va se produire en concert devant les Army les 27 et 28 novembre puis du 1er au 3 décembre au SoFi Stadium situé dans la région métropolitaine de Los Angeles. Pour rappel, le dernier spectacle non virtuel donné par le septuor remonte à il y a deux ans. C’était en octobre 2019 à Séoul dans le cadre de sa tournée mondiale « Love Yourself : Speak Yourself ».





Monsta X qui jouit d’une popularité incroyable aux Etats-Unis va également lui emboiter le pas. Sa nouvelle tournée qui débute fin janvier 2022 à New York va se poursuivre dans 12 autres grandes villes en Amérique du Nord.





On assiste au même phénomène à l’intérieur du pays. Jaurim va se produire en concert du 26 au 28 novembre au parc olympique à Séoul. Epik High prévoit lui aussi un concert de fin d’année.