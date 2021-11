Le 1er opus officiel de Jeong Dong-won va sortir le 17 novembre

Un petit prodige du trot va sortir son tout premier opus officiel. Jeong Dong-won qui a lancé sa carrière de chanteur en décembre 2019 en publiant son premier disque « miracle » sera de retour, cinq mois après avoir sorti son dernier single « Favorite ».





Le nouvel album studio est d’autant plus attendu que sa production est assurée par le célèbre compositeur Cho Young-soo qui a créé plus de 700 chansons dont plusieurs tubes comme « Partner for life » de SG Wannabe.





Pour rappel, Jeong Dong-won s’est fait connaître au grand public en figurant dans le top 5 du fameux télécrochet « Mr Trot » qui a déclenché un véritable engouement pour le trot, genre de musique coréen apprécié par les séniors.





Depuis, il est devenu une figure incontournable du paysage audiovisuel sud-coréen en multipliant ses apparitions dans différentes émissions de divertissement et de musique.