« WANTED », 9e mini-album de CNBLUE

CNBLUE, initialement formé de quatre garçons, compte aujourd’hui trois membres : le leader Jung Yong-hwa, le bassiste Lee Jung-shin et le batteur Kang Min-hyuk.





Signifiant « Code Name Blue », le groupe masculin s’est d’abord fait connaître au Japon grâce à son mini-album « Now or Never » sorti en août 2009. Ce disque a été enregistré entièrement en anglais. Avec « I’m a Loner », titre phare de son premier EP « Bluetory » publié en janvier 2010, le boys band remporte son premier prix dans l’émission « Music Bank » de la chaîne KBS 2TV.





Parallèlement à sa carrière musicale, Jung Yong-hwa mène également ses activités d’acteur depuis 2009. Et les deux autres membres lui ont emboîté le pas en 2012. Rappelons que le leader de CNBLUE a publié en janvier 2015 son premier album solo « One Fine Day » composé de 10 morceaux qu’il a entièrement signés.





Après avoir sorti leur 7e mini-album en 2017, les membres partent l’un après l’autre servir sous les drapeaux et publient en novembre 2020 leur 8e EP « RE-CODE » après avoir terminé leur devoir militaire.





Le groupe est de retour avec son 9e mini-album « WANTED » composé de cinq morceaux, après 11 mois d’absence. Son titre phare « Love Cut » est signé par le vocaliste Jung Yong-hwa.