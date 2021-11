New Delhi devient irrespirable à la suite du festival Diwali

ⓒ YONHAP News

En Inde, la pollution de l’air a atteint un pic à la suite de Diwali, fête des lumières hindoue qui s’est déroulée de jeudi dernier à hier.





Durant ce festival qui commémore la victoire de la lumière sur les ténèbres, les habitants ont pour coutume d’allumer des lampes ou des bougies et de tirer des feux d'artifice. D’après le quotidien Times of India, au deuxième jour de la fête, l'indice de qualité de l'air de New Delhi a frôlé les 400 toute la journée, occupant la tête de la liste des villes les plus irrespirables au monde.





La qualité de l'air du pays de Gandhi s'était considérablement améliorée entre mars et juin 2020 grâce au confinement, mais a retrouvé son niveau d'avant après la levée des restrictions sanitaires.