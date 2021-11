Exposition : « Kandinsky & His Music Story »

Une exposition consacrée à Vassily Kandinsky se tient du 22 octobre au 28 novembre au Musée 198°C, situé dans le quartier de Yeonnam-dong à Séoul.





Le peintre russe a donné naissance à l’art abstrait en réalisant des œuvres à partir des éléments géométriques de la peinture, à savoir le point, la ligne et la surface. En outre, il a toujours cherché à associer la musique et la peinture à travers ses œuvres. Selon lui, la musique est une source d’inspiration infinie pour la peinture, et la peinture est capable de créer la même énergie et la même émotion que la musique.





Dans cette exposition, les visiteurs pourront d'abord parcourir la vie et l'univers artistique de Kandinsky par ordre chronologique, puis découvrir plusieurs de ses œuvres où se mêlent musique et peinture, dont notamment « Impression III (Concert) » qu’il a réalisée après avoir assisté à un concert du compositeur Arnold Schönberg, ou « Composition VIII » créée avec des formes et des couleurs qui évoquent des notes de musique sur le papier.





Date : du 22 octobre au 28 novembre 2021

Lieu : Musée 198°C à Séoul