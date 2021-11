Une exposition de chaekgeori à Busan

Le Musée de Busan présente une exposition consacrée au chaekgeori du 19 octobre 2021 au 13 février 2022.





Le chaekgeori fait référence aux peintures populaires coréennes qui représentent des livres et divers objets liés à l'écriture comme le papier et le pinceau et qui étaient populaires entre le 18e et le 19e siècle.





Ce style pictural est né parmi les peintres de cour et les nobles lettrés avant de se populariser auprès des gens du peuple. Au fil du temps, le chaekgeori a également commencé à représenter des objets antiques chinois et des porcelaines, ainsi que des fleurs ou des fruits qui symbolisent la richesse, la longévité ou la bonne fortune.





Dans cette exposition seront présentés trois paravents sur lesquels figurent des chaekgeori de style folklorique, réalisés à la fin du 19e siècle, et qui font partie de la collection du Musée.





Date : du 19 octobre 2021 au 13 février 2022

Lieu : Musée de Busan