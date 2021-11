Tablier du père (I)

ⓒ KBS

Traditionnellement en Corée, comme dans beaucoup d’autres pays, les femmes font la cuisine. Or, de nos jours, on observe de plus en plus d’hommes qui prennent le temps de préparer les repas familiaux. Cela a bien sûr un lien avec la participation des femmes à la vie professionnelle, mais les hommes, surtout les jeunes, s’intéressent aussi beaucoup à la cuisine.

Cette semaine et la semaine prochaine, « Saveur du terroir » vous présentera différents plats préparés par des hommes.





Notre première destination cette semaine est la ville de Gimje, dans la province de Jeolla du Nord. Ici, c’est la famille Kim qui nous accueille. Il y a deux ans, elle a décidé de quitter la ville pour venir s’installer dans cette zone rurale. Le fils trentenaire qui travaillait dans le domaine de l’agriculture urbaine a proposé à son père sexagénaire qui avait pris sa retraite de se lancer dans l’agriculture. Cependant, le plus grand défi pour ces deux aventuriers était les trois repas quotidiens. En effet, la mère, toujours en activité, n’a pas pu les accompagner au début. Selon elle, ils n’avaient presque jamais cuisiné auparavant. Alors, comment les deux hommes ont pu se débrouiller pour se nourrir ? Leur réponse est toute simple. « On a besoin de manger, donc on n’a pas eu le choix. On essaie et on s’améliore au fur et à mesure. »





Lorsque la mère leur rend visite, principalement les week-ends, les deux hommes semblent enthousiastes à l’idée de lui concocter des plats à base d’ingrédients frais saisonniers. L’automne, c’est la saison des crabes. Ainsi, le fils a décidé de préparer le « kkotgaekongnamuljjim » avec les crabes mâles qu’il a pêchés. En effet, en cette période de l’année, contrairement aux crabes femelles qui ont maigri après la pondaison, les mâles apparaissent en volume pour attraper à manger et prennent de l’embonpoint. L’étouffée de crabes bien pimentée garnie de pousses de soja est un plat qui permet d’apprécier la chair délicieuse du crustacé. Avec des clovisses « baekhap », une des spécialités de cette région, il prépare le « baekhaptang ». Ce plat liquide dans lequel sont trempés les coquillages garnis simplement de piments est un plat au goût profond qui réchauffe le corps contre le vent. En partageant ces plats préparés avec soin, la famille passe de moments agréables ensemble.





Déplaçons-nous à Hampyeong, dans la province de Jeolla du Sud. Ici, nous sommes accueillis par deux frères sexagénaires qui ont ouvert un 2e chapitre de leur vie en tant qu’agriculteurs. Ils gèrent un potager dans lequel ils cultivent différents légumes, dont le chou pour préparer le kimchi, et apprennent à cuisiner aussi. Ils sont contents de ce nouveau challenge, et leurs femmes libérées de leur corvée les encouragent davantage.

Entrons dans la cuisine des frères Kim. Quel est le menu d’aujourd’hui ? Tout d’abord, avec les aubergines cueillies le matin, ils préparent le « gajisobagi ». On les cuit à la vapeur avant de les refroidir dans de l’eau froide pour rendre leur texture plus ferme sous la dent. Ensuite on les garnit avec une sauce pimentée à base de ciboulette. Le « dakjang », la spécialité de la province de Jeolla, est à ne pas manquer non plus. On fait mijoter la chair de poulet dans de la sauce soja, puis la garnit sur le « tteokguk », le fameux plat liquide de pâte de riz que les Coréens consomment au Nouvel an lunaire. Le dakjang préparé avec la volaille « cheonggye » qui se caractérise par une faible teneur en graisse et une saveur simple ajoute un goût succulent à cette soupe. Il y a aussi le « kongsteak ». Le steak de soja préparé à base de viande de bœuf et de soja est non seulement appétissant mais surtout très bon pour la santé. La préparation ainsi que le partage de ces plats dans une ambiance conviviale font sourire les deux couples.





Notre voyage à la rencontre des hommes cuisiniers se poursuit la semaine prochaine !