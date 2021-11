TWC, un fournisseur de solutions d’opérations back-office d’IA

ⓒ The White Communication

Le monde change vite. Par exemple, des banques exclusivement sur Internet telles que Kakao Bank et K-bank commencent à remplacer les traditionnelles. C’est pareil pour les méthodes de communication qui évoluent aussi. De ce fait, les centres d’appels clients doivent inévitablement changer. Et c’est pour ça que la startup TWC, pour The White Communication, a réagi rapidement et efficacement à l’évolution de l’environnement des communications. La jeune société propose en effet des solutions de plate-forme d’exploitation, qui sont considérées comme des outils de communication omnicanaux.





De nos jours, il y a beaucoup d’outils de communication, comme des forums en ligne, les mails ou encore les chatbots. Mais quelle que soit la forme, TWC cherche à simplifier le processus de communication à l’aide d’une IA afin que ses entreprises clientes puissent répondre facilement et sans problème à leurs clients et ainsi augmenter leur efficacité commerciale.