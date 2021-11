ⓒ Getty Images Bank

L’effet cliquet indique un processus difficile à inverser une fois qu’il s’est produit. Le mot cliquet ici est une analogie au cliquet mécanique, cet outil qui tourne dans un sens mais jamais dans l’autre.





En économie, le terme désigne un phénomène où la consommation ne diminue pas facilement une fois qu’elle a atteint un certain niveau. Par exemple quand les revenus des individus augmentent, leurs consommations augmentent aussi en parallèle. Mais quand leurs revenus baissent, il leur est difficile de revenir à la consommation du niveau précédent. C’est également le cas pour les constructeurs automobiles qui continuent de lancer de nouveaux véhicules équipés de nouvelles fonctionnalités sans jamais en enlever de plus anciennes, et ce processus a tendance à ne fonctionner que dans un sens, comme un cliquet mécanique.





En macroéconomie, cet effet est aussi visible. En période de récession par exemple, même si les revenus sont réduits, la consommation ne diminue pas au même rythme, ce qui, au final, joue un rôle dans la prévention d’un nouveau ralentissement économique.