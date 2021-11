Economique sud-coréenne et la vie avec le COVID-19

ⓒ YONHAP News

La Corée du Sud est entrée dans la phase dite de « vivre avec le COVID-19 » pour amorcer un retour progressif à une vie normale, 22 mois environ après la confirmation du premier cas de COVID-19 dans le pays. C’était en janvier de l’année dernière. Par conséquent, les restrictions imposées depuis longtemps sur les opérations commerciales vont être assouplies, tandis que les nombreux employés qui travaillaient à distance vont progressivement retrouver leurs bureaux. Diverses mesures de relance devraient être aussi instaurées pour faire en sorte que la consommation et les exportations restent solides.





Cependant, des facteurs de risque à l’intérieur tout comme à l’extérieur du pays, notamment les craintes d’inflation et la décision de Washington de normaliser son assouplissement monétaire, pourraient freiner la reprise ici en Corée du Sud. De plus, il ne faut pas exclure la possibilité que les mesures de « vivre avec COVID-19 » puissent conduire à l’avenir à une pandémie encore plus grave.