Sur le chemin de l’aéroport (11) 알아서 뭐하게?

Dialogue

은우: 꿈이 뭐였어요?

Eun-woo :Quel était ton rêve ?





혜원: 그걸 니가 알아서 뭐하게?

He-won : Pourquoi tu veux le savoir ?





은우: 딸인데 엄마 꿈 정도는 알아야죠.

Eun-woo :Je suis ta fille, alors je devrais savoir au moins

quel était ton rêve.





혜원: 보통 자식들은 엄마 꿈 따위에는 관심 없어.

Eun-woo :Normalement, les enfants ne s’intéressent pas

à une chose pareille, comme le rêve de leur maman.





L’expression de la semaine

알아서 뭐하게? : Pourquoi tu veux le savoir ?





-게? est une terminaison finale qui s’emploie pour demander l’intention de son interlocuteur. Elle sous-entend souvent que le locuteur est un peu surpris de l’action de son interlocuteur. C’est une expression de style oral et il est préférable de ne pas l’utiliser envers les personnes plus âgées ou celles qu’on ne connaît pas bien.





Cette expression est utilisée pour dire, à propos de la question de son interlocuteur, qu’il n’a pas besoin de le savoir, ou pour demander ce qu’il compte faire s’il le sait. Elle a une nuance de mépris envers son interlocuteur. Il faut donc faire attention à son emploi.





Exemples

① 가: 여행 갔다 왔다면서? 누구랑 갔어?

나: 네가 알아서 뭐 하게?

A : J’ai entendu que tu étais parti en voyage. Avec qui étais-tu ?

B : Pourquoi tu veux le savoir ?





② 가: 너 연봉이 얼마나 되니?

나: 알아서 뭐 하게?

A : Tu gagnes combien en salaire annuel ?

B : Pourquoi tu veux le savoir ?





Consultante : Park, Ji-young (professeur retraitée du LEI, Université Nationale de Séoul)









Mots et expressions à retenir

꿈 : « rêve »

이 : particule de sujet

뭐 : « quoi » ou « quel »

였어요 : forme au passé de la copule 이다, « être »

그걸 : forme contractée de 그것을, composé de 그것, « cela », et de 을, la particule d’objet direct

니 : pronom qui est la forme familière de « 너 », « tu » ou « toi »

▶ « 니 » ne fait pas partie du coréen standard, mais il est habituellement utilisé dans les conversations courantes, les feuilletons ou les chansons.

가 : particule de sujet

딸 : « fille »

인데 : combinaison de la copule 이다 avec la terminaison connective -ㄴ데 qui s’emploie pour expliquer une situation

엄마 : « maman »

정도 : « au moins »

알다 : « savoir » ou « connaître »

알아야죠 : forme conjuguée de 알다 avec l’expression -아야지요 qui signifie « devoir »

보통 : « normalement »

자식 : « enfant »

들 : particule qui marque le pluriel

따위 : nom dépendant qui ajoute une valeur péjorative au mot qui le précède

에 : « à » comme « à quelque chose »

관심 : « intérêt »

없어 : forme au présent de 없다 qui se traduit par « il n’y a pas »

관심 없다 : « ne pas s’intéresser »

▶ 관심 있다 : « s’intéresser »





※ Les emplois des particules : 이 et 가 / 은 et 는





1. 이 et 가 : particules de sujet

Après un mot qui se termine par une voyelle, on prend 가 et après un mot qui se termine par une consonne, on prend 이.

Ex) 꿈이 뭐였어요?

그걸 니가 알아서 뭐하게?





2. 은 et 는 : particules auxiliaires

은 et 는 sont des particules auxiliaires qui ont la fonction de mettre en valeur les mots auxquels elles sont attachées. Tout comme 이 et 가, après une consonne, on met 은 et après une voyelle, on met 는. Comme 은 et 는 servent à mettre en valeur les mots qui les précèdent, elles donnent le plus souvent le sens d’« en ce qui concerne ».

Ex) 보통 자식들은 엄마 꿈 따위에는 관심 없어.