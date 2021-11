COVID-19 : le nombre des cas graves au plus haut dans le pays

ⓒYONHAP News

La Corée du Sud a mis en place son nouveau dispositif « With Corona » ou « Vivre avec le COVID-19 » depuis le 1er novembre. Cet assouplissement des mesures de distanciation sociale a entraîné la hausse des activités sociales, des déplacements et des rassemblements privés. Toutefois le pays montre quelques signes inquiétants quant à une nouvelle recrudescence de l’épidémie.





Selon les autorités sanitaires, le nombre de nouveaux cas positif s’est établi en moyenne à 2 176 cas par jour sur la période du 5 au 11 novembre. Mais dans la même période, le nombre des cas graves n’a cessé de battre record sur record pour passer de 382 à 473. Sa progression rapide suscite une grande inquiétude. Et jeudi, le taux de létalité a atteint 0,78 % pour un nombre cumulé de 3 033 décès sur un total de 388 351 personnes contaminées. Un autre facteur inquiétant, c’est qu’on assiste à une hausse des cas de contamination de personnes qui ont suivi un parcours vaccinal complet. Au cours des deux dernières semaines d’octobre, les personnes entièrement vaccinées ont représenté 48,1 % des nouveaux patients, tandis que celles non-vaccinées et ayant un schéma vaccinal incomplet ont occupé respectivement 32,8 % et 19,1 %. Leur part a grimpé à 52,9 % la première semaine de novembre alors qu’elle n’était que de 12 % la deuxième semaine de septembre. Par ailleurs, la hausse des nouveaux cas est constatée dans toutes les tranches d’âge.





Afin d’anticiper un nouveau rebond de l’épidémie, le gouvernement a lancé une alerte administrative destinée à mettre à disposition des lits supplémentaires. Le pays compte quelque 1 120 lits réservés aux malades dans un état grave, dont la moitié est encore disponible. L’exécutif estime que le système médical actuel permet de gérer stablement la situation jusqu’à 500 cas graves ou critiques. Or, le bilan continue à s’approcher de ce seuil. Comme l’efficacité du vaccin diminue au fil du temps, les autorités sanitaires prévoient d’inciter les personnes âgées à recevoir une troisième dose étant donné qu’elles étaient les premières à recevoir le sérum. Elles s’efforcent aussi de promouvoir la vaccination anti-COVID chez les adolescents.