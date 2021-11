Grave pénurie de solution aqueuse d’urée

ⓒYONHAP News

La Corée du Sud est actuellement en proie à une grande pénurie de solution aqueuse d’urée, et cela fait planer une ombre sur la reprise économique.





Mais d’où vient donc cette crise ? La Chine a décidé de réduire sa consommation de charbon dans le cadre de sa politique de croissance verte pour assurer la neutralité carbone et l’organisation des Jeux Olympiques d’hiver 2022 à Pékin. En même temps, elle a arrêté d’importer du charbon de l’Australie suite à un conflit commercial. Ainsi, s’est-elle retrouvée en pleine pénurie de charbon et d’électricité. Et elle a imposé, dès la mi-octobre, la limitation des exportations de 29 matières premières d’engrais chimique, dont l’urée fabriquée à partir de charbon. Cette mesure restrictive a frappé de plein fouet la Corée du Sud qui importait 97,6 % de son urée industrielle de l’empire du Milieu jusqu’au mois de septembre dernier.





La solution aqueuse d’urée est un élément indispensable pour le système dit « SCR », à savoir « réduction catalytique sélective », dont l’installation est devenue obligatoire pour les véhicules diesel afin de réduire les émissions d’oxyde d’azote. Le pays du Matin clair compte un grand nombre de véhicules dotés de ce dispositif : 2 millions des 3,3 millions de camions diesels, soit 60 % d’entre eux, et 20 000 des 50 000 bus de transport en commun, soit 40 %. Ainsi, la pénurie de solution aqueuse d’urée risque de provoquer une réaction en chaîne. Elle paralysera la logistique du transport des marchandises. Et cela perturbera non seulement les industries manufacturières telles que la sidérurgie, la cimenterie, l’automobile, mais aussi les secteurs du service comme la restauration, l’hôtellerie, les ventes en gros et de détail. Le dysfonctionnement fera monter les frais de production et les prix à la consommation. Et ce sera une douche froide pour l’économie sud-coréenne dont la croissance allait rebondir avec le nouveau dispositif sanitaire anti-COVID pour un « retour progressif à la vie normale ».





Cette semaine, la solution aqueuse d’urée se faisait tellement rare dans le pays qu’il était difficile de s’en procurer même à un prix 10 fois supérieur à celui d’origine. Comme les camions de pompiers risquent de ne pas pouvoir intervenir en urgence à cause de ce produit manquant, certains citoyens en ont fait don discrètement à des casernes de sapeurs-pompiers. Certes, cette pénurie a un impact limité pour le moment, mais la situation pourrait vitre empirer à l’approche de la rupture des stocks. En conséquence, le gouvernement s’active pour résoudre ce problème, comme par exemple : interdire toute tentative de faire des stockages pour les revendre à des prix exorbitants ; solliciter la coopération de Pékin ; importer en urgence depuis d’autres pays tels que l’Australie. Mais la Chine a finalement décidé de lancer les procédures douanières nécessaires pour exporter de l’urée, à savoir 18 700 tonnes déjà commandées par les entreprises sud-coréennes. Cette quantité sera suffisante pour fabriquer cette solution pour une durée d’environ de deux à trois mois de consommation nationale. Cela sera alors une vraie bouffée d’oxygène.