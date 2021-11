Les géants de semi-conducteurs remettent leurs données à Washington

ⓒKBS News

Deux géants sud-coréens de semi-conducteurs ont fourni, lundi, au département du Commerce des Etats-Unis des informations sur leur chaîne d’approvisionnement, à l’exception de certaines données jugées sensibles.





Sur fond de pénurie de puces électroniques dans le monde, les Etats-Unis avaient demandé, fin septembre, aux principaux fabricants mondiaux de semi-conducteurs de répondre à un total de 26 questions concernant notamment les stocks, les commandes, les ventes ou les clients, ce jusqu’au 8 novembre. Or, les entreprises concernées redoutaient la fuite de leur secret industriel et commercial. Donc, Washington les a invités à remettre les données selon les secteurs (automobile, smartphone, informatique, etc.) au lieu d’en donner les détails par produits. Samsung Electronics a annoncé avoir transmis ses informations toutes marquées comme « confidentielles » de sorte qu’elles ne soient pas publiées, sans y mettre les informations sensibles. Pour cela, le géant sud-coréen s’est concerté avec le département du Commerce américain en expliquant qu’il lui était impossible de communiquer les données sur ses clients en vertu de contrats passés avec eux. Son compatriote SK Hynix a répondu au questionnaire en excluant, lui aussi, les informations sensibles. Selon le site de l’administration fédérale américaine, 189 entreprises ont ainsi remis les informations jusqu’à la date-limite.





Pour rappel, la pénurie de semi-conducteurs a commencé par frapper l’industrie automobile mondiale suite à la crise du COVID-19 qui avait obligé la Chine à fermer ses usines. Depuis, cette pénurie s’est propagée à d’autres secteurs tels que les produits électroménagers, les télécommunications, les consoles de jeu vidéo, les équipements médiaux. Face à cette situation, les Etats-Unis veulent reconfigurer les chaînes de valeur mondiales de manière à réduire la dépendance vis-à-vis de l’empire du Milieu. Et ils ont réclamé les informations aux principaux fabricants de puces électroniques pour savoir où sont les blocages dans le réseau d’approvisionnement.





Toutefois, l’initiative unilatérale de Washington a suscité une vive polémique et une grande inquiétude d’autant plus qu’elle concerne des données confidentielles. Par ailleurs, il ne sera pas facile de trouver une solution efficace même avec les informations obtenues. En plus, l’administration américaine ne pourra pas dicter sa loi aux fabricants concernée. Elle pourrait se contenter de les inciter à produire davantage ou à fournir en priorité les entreprises de son pays. A en croire certains experts, cette situation devrait peser moins lourd sur Samsung Electronics et SK Hynix que sur d’autres, parce que les deux géants sud-coréens sont spécialisés surtout dans les mémoires pour semi-conducteurs relativement épargnées par la pénurie actuelle.