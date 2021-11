Présidentielle 2022 : la liste des candidats se précise

ⓒKBS News

L’élection présidentielle de 2022 s’annonce comme le combat de quatre grands candidats dont les noms sont désormais confirmés.





C’est le Minjoo, le parti au pouvoir, qui a été le premier à avoir investi son candidat le 10 octobre à l’issue de sa primaire. Il s’agit de Lee Jae-myung, qui vient de quitter ses fonctions de gouverneur de Gyeonggi pour briguer le poste suprême. Quant au Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), la principale force de l’opposition, il a désigné Yoon Seok-youl comme candidat officiel suite à sa primaire terminée le 5 novembre. Il avait été nommé procureur général par le gouvernement de Moon Jae-in, mais il a démissionné de ses fonctions suite à des conflits avec celui-ci. A savoir également que Lee et Yoon n’ont jamais effectué de mandat de député. Deux autres prétendants à la Cheongwadae sont en lice avec eux : Sim Sang-jung du Parti de la justice, quatre fois élues députées, et Ahn Cheol-soo du Parti du peuple, deux mandats de député, qui tentera sa chance pour la troisième fois à la présidentielle.





Comme le bipartisme marque l’échiquier politique, les yeux sont principalement tournés sur les deux premiers candidats qui cherchent à occuper le terrain tous azimuts. Lee Jae-myung promet de succéder au gouvernement actuel pour accomplir les projets de réforme de celui-ci. Il est épaulé par son parti occupant une position de majorité parlementaire. Le Minjoo concentre tous ses efforts pour faire passer au Parlement les politiques, notamment budgétaires, avancées par son candidat officiel à la présidentielle. Cependant, l’affaire dite « Daejangdong » risque de peser dans la campagne de Lee, parce que l’un de ses proches est impliqué dans ce vaste scandale de corruption lié à l’aménagement foncier de Seongnam mené lorsqu’il était encore maire de cette ville.





Yoon Seok-youl met en avant l’alternance politique pour fédérer toutes les forces anti-Moon Jae-in. Mais il a aussi son talon d’Achille. Il est soupçonné d’avoir abusé de ses fonctions de procureur général pour inciter le premier parti d’opposition à porter plainte devant le tribunal contre certaines personnalités qui avaient soulevé certains doutes contre lui. Au pire, Lee et/ou Yoon pourraient jeter l’éponge selon les résultats des enquêtes policières et judiciaires en cours. Quant aux deux autres candidats, Sim Sang-jung et Ahn Cheol-soo, ils ont affiché l’intention d’aller jusqu’au bout sans faire d’alliance en vue d’une candidature unique avant l’échéance du scrutin du 9 mars 2022.





Dans les sondages, Yoon Seok-youl se positionne en tête devant Lee Jae-myung, avec 10 % des intentions de vote en plus en moyenne. Toutefois, l’issue reste incertaine parce que ce n’est que le début de la course électorale. Selon les experts, il faudra savoir séduire les indécis et les jeunes âgés de 20 à 39 ans pour devenir locataire de la Maison bleue.