Le marché aux poissons de Noryangjin.

Après quelques semaines passées à visiter les marchés de Séoul, vous aurez bien compris pouvoir tout y trouver. Jusqu'ici, nous avons parcouru les ventes de tissus, d'objets en tout genre, de friperie mais également une série de marchés alimentaires, tous plus variés les uns que les autres. Aujourd’hui c'est donc un marché plus « conventionnel » que nous vous présentons (cela dépend bien sûr du « regardeur »).





ⓒ Getty Images Bank

Bienvenue au marché de Noryangjin, l'un des plus vieux et vaste marché aux poissons du pays. Les allées humides laissent place à des espaces démarqués par leurs grands bassins avec, flottant au dessus d’eux, des panneaux électroniques affichant le nom de l’étalage et le numéro de téléphone dans des couleurs criardes, de jaune, de rouge et de bleu sur un fond vert fluo. Sur d’autres étalages, les boîtes en polystyrène sont alignées, juxtaposées, exposant les calamars bien rangés en rang.





ⓒ Getty Images Bank

L’avantage du marché aux poissons de Noryangjin est la variété de produits et de services disponibles dans un espace réparti sur plusieurs étages. Les enchères ne se font pas au port, mais elles se font directement au 1er niveau du marché. Le deuxième étage abrite également des restaurants et permet aux clients comme aux travailleurs de se restaurer. C’est un coin incontournable pour découvrir un autre pan de la culture coréenne et prendre quelques clichés uniques en souvenir.





ⓒ YONHAP News