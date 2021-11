Vivre avec le COVID-19 : le retour des fan-meetings non virtuels

Avec le lancement de la campagne baptisée « With Corona » ou « Vivre avec le COVID-19 », les habitants du pays du Matin clair retrouvent peu à peu une vie normale. Après les concerts, de plus en plus de rencontres entre les artistes de k-pop et leurs admirateurs ont lieu au-delà du monde virtuel.





Rappelons que le dernier fan-meeting a été celui de Kim Ho-jung, en août 2020 au KBS Arena, juste avant une nouvelle flambée de cas de contamination au coronavirus. Le boys band Seventeen avait dû annuler son rendez-vous avec Carat programmé le même mois en raison du risque accru d’infections liées à l’épidémie.





Ce temps est révolu. ENHYPEN tiendra le 19 novembre un nouveau fan-meeting au KBS Arena Hall afin de célébrer le 1er anniversaire de ses débuts. Ses fans appelés « ENGENE » pourront enfin retrouver leurs idoles en chair et en os. La rencontre sera également diffusée en streaming. Le lendemain, une autre rencontre spécialement dédiée aux fans japonais se tiendra en ligne.





Cravity va lui aussi organiser un fan-meeting non virtuel baptisé « CRAVITY COLLECTION : C-DELIVERY » les 20 et 21 novembre au Blue Square à Séoul.