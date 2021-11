L’auteure-compositrice-interprète Jo Dong-hee publie un nouvel essai

ⓒ micro universe

Jo Dong-hee qui mène une carrière de chanteuse solo depuis 2011 vient de publier un essai afin de partager sa passion pour les paroles. La célèbre écrivaine Han Kang a écrit la préface pour recommander le livre de l’auteure-compositrice-interprète qui a d’abord débuté en tant que parolière.





Jo a écrit plusieurs hits de Jang Pil-soon, notamment « Quand ma solitude t’appelle » sorti en 1997, qui a fait l’objet de cinq reprises rien que cette année.





La lauréate du prestigieux Man Booker Prize International pour son roman « The Vegetarian » a même dit avoir été inspirée par sa musique et celle de son frère Jo Dong-ik pour son dernier roman « Do Not Bid Farewell » publié en septembre dernier.