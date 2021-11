« Joker » banni sur les chaînes hertziennes du Japon à cause d’un assaillant du train

ⓒ YONHAP News

Le film « Joker » ne sera plus diffusé sur les chaînes hertziennes du Japon. Un dispositif mis en œuvre après qu’un homme vêtu d’un frac violet et d'une chemise verte comme le célèbre ennemi de Batman a poignardé des passagers dans le métro de Tokyo et a déclenché un incendie en pleine soirée d’Halloween. Cette attaque a fait 18 blessés.





Selon le quotidien Tokyo Sports, la police a jugé que ce crime était fortement inspiré par le film américain en ce que le coupable admirait le héros et que l’œuvre comporte une scène de meurtre qui se produit dans un métro.