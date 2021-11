Une grand-mère d’origine sri-lankaise est devenue l’étudiante la plus âgée à obtenir une maîtrise à l'université York

ⓒ Getty Images Bank

Une femme d’origine sri-lankaise de 87 ans est devenue l’étudiante la plus âgée à décrocher un master à l’université York au Canada. Selon la chaîne CNN, Varatha Shanmuganathan, immigrée dans ce pays en 2004 vient de terminer sa maîtrise en sciences politiques.





Ses travaux portent sur la guerre civile sanglante de son pays natal qui a tué deux tiers de la population des provinces Nord et Est pendant 26 ans entre 1983 et 2009. L’octogénaire voulait raconter l'histoire de son pays, et clamer haut et fort aux autres générations que nous devrions aspirer à la paix.





Le fait que l’université exempte les frais scolaires aux seniors a aussi été un facteur important qui l’a poussée à reprendre ses études. Son prochain projet maintenant est d'écrire un livre sur les circonstances et la paix au Sri Lanka.