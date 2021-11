Plus de 20 chanteurs et chanteuses venus de France donneront trois concerts, du 3 au 5 décembre, au Bexco Auditorium à Busan pour interpréter les plus belles chansons des comédies musicales françaises les plus populaires. Les mêmes concerts ont également eu lieu début novembre à Séoul.





Lors de ces soirées, les spectateurs découvriront ou redécouvriront une quinzaine de grands airs tirés de trois spectacles à succès, à savoir « Mozart, l'Opéra Rock », « Les Misérables » et « Notre-Dame de Paris » avec les incontournables « Le Temps des Cathédrales » et « Belle ».





Parmi les artistes qui monteront sur scène se trouvent notamment Laurent Bàn, qui a déjà ses fans au pays du Matin clair, Roland Karl ou encore Anne-Marine Suire.





Date : du 3 au 5 décembre 2021

Lieu : Bexco Auditorium à Busan