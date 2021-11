Exposition de photos : « Jumping Again »

Une exposition consacrée au photographe américain d’origine lettone Philippe Halsman sera présentée au Musée d'art contemporain K à Séoul. Intitulée « Jumping Again », cette dernière ouvrira ses portes le 4 décembre 2021 et durera jusqu’au 3 janvier 2022.





Philippe Halsman, né en 1906 et décédé en 1979, est l'un des grands maîtres de la photographie du XXe siècle. Il est notamment connu pour ses 101 couvertures du magazine « Life » et sa collaboration avec le surréaliste Salvador Dali.





Dans les années 1950, il a immortalisé de nombreuses célébrités en train de sauter en l’air. Il croyait en effet aux vertus du saut. Selon lui, quand on saute, le masque tombe et on est moins inhibé, plus détendu, donc plus photogénique. Parmi ses modèles se trouvaient le président américain Richard Nixon, le peintre Marc Chagall ou encore les actrices Marilyn Monroe et Audrey Hepburn.





L’exposition présente une sélection de ces clichés pleins de vivacité, qui témoignent de la créativité, de l’imagination et de l’humour de leur auteur.





Date : du 4 décembre 2021 au 3 janvier 2022

Lieu : Musée d'art contemporain K à Séoul